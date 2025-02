I tagli di Marvel Rivals sono una scelta del CEO di NetEase, anche Nagoshi è nei guai

Può darsi siano stati i numeri del quarto trimestre, inferiori alle aspettative, a spingere il CEO a ordinare i tagli, ma alcune fonti hanno riferito a Bloomberg un retroscena significativo: Marvel Rivals avrebbe rischiato la cancellazione perché Ding si era opposto al pagamento per i diritti dei personaggi, spingendo per crearne di originali.

La ristrutturazione messa in atto da Ding potrebbe rilanciare l'azienda rispetto a competitor agguerriti e importanti come Tencent e miHoYo, ma la decisione di seguire un percorso simile stride con gli ottimi risultati registrati lo scorso anno, quando NetEase ha incassato 11,6 miliardi di dollari .

Anche il progetto di Toshihiro Nagoshi è a rischio?

Il licenziamento del team di sviluppo occidentale di Marvel Rivals è dunque solo uno dei tagli che NetEase Games sta effettuando. Bloomberg ha infatti parlato anche della chiusura dello studio Ouka, che ha lavorato a Visions of Mana per Square Enix e che Ding ha ritenuto fosse un costo inutile.

Secondo il rapporto, agli altri sviluppatori giapponesi come Toshihiro Nagoshi è stato concesso di concludere i propri progetti in corso, ma senza ulteriori finanziamenti o tempo extra. Pare addirittura che non siano previste spese per il marketing e la promozione dei giochi in questione.

Come ricorderete, Nagoshi ha lasciato SEGA all'inizio del 2022 e ha fondato il Nagoshi Studio presso NetEase Games, in un periodo evidentemente diverso per il publisher cinese.