Il game director di Marvel Rivals è stato licenziato insieme a tutto il suo team: lo ha annunciato lo stesso Thaddeus Sasser in un amaro post pubblicato su LinkedIn in cui ringrazia la propria squadra per l'eccellente lavoro svolto con il super hero shooter.

"Certo che questa industria è davvero strana... Il mio fantastico e talentuoso team ha appena contribuito al lancio di un nuovo franchise di grande successo con Marvel Rivals per NetEase Games... e siamo stati licenziati!", ha scritto Sasser.

"Beh, pazienza! I tempi sono duri ovunque, ma troviamo a queste persone incredibili un nuovo lavoro, perché alla fine dei conti dobbiamo pur mangiare, no? Oggi voglio iniziare con il brillante Garry McGee: durante il progettoo è stto fantastico lavorare con lui."

"Garry è un designer dal grande valore tecnico (...) ed è capace di risolvere i problemi in maniera proattiva. Gran parte del nostro tempo durante i lavori è stato dedicato a una sorta di ricerca e sviluppo, elaborando nuove soluzioni di level design, meccaniche di gioco e molto altro."

"Ebbene, Garry è stato una figura chiave durante queste fasi: la sua abilità tecnica, il suo spirito d'iniziativa e la sua passione per lo sviluppo e la risoluzione dei problemi sono stati una risorsa enorme per il team."