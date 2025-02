La compagnia di Pokémon GO, Niantic, starebbe vendendo la propria divisione videoludica

L'azienda starebbe esplorando un accordo con lo sviluppatore di giochi per cellulari Scopely , di proprietà del Savvy Games Group con sede in Arabia Saudita, per vendere la divisione videoludica per circa 3,5 milioni di dollari.

La situazione di Niantic negli anni

Niantic è stata tra le poche aziende in grado di utilizzare con successo la realtà aumentata per creare giochi mobile. Il suo primo titolo, Ingress, è stato ampiamente elogiato per il modo in cui utilizza questa tecnologia, ma l'azienda ha raggiunto la vera fama con Pokémon Go, che è stato reso disponibile nel 2016 ed è diventato rapidamente un fenomeno globale che ancora oggi attira pubblico.

I titoli successivi hanno avuto un discreto successo, ma non nella stessa misura di Pokémon GO. Nel 2022, la società ha licenziato l'8% del personale e ha chiuso quattro progetti, tra cui Harry Potter: Wizards Unite. Nel 2023 ha licenziato 230 dipendenti e ha cancellato i giochi legati all'NBA e alla Marvel.

A novembre, l'azienda ha dichiarato di voler costruire un modello geospaziale di grandi dimensioni che utilizzasse l'apprendimento automatico per "comprendere una scena e collegarla a milioni di altre scene a livello globale".

Vedremo se la vendita andrà a buon fine e cosa accadrà in tal caso a Pokémon GO.