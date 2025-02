Famitsu svela tre recensioni di giochi profondamente nipponici, compreso uno dai creatori di Disgaea

Ricordiamo prima di tutto, però, che Famitsu usa una struttura particolare per le recensioni . Quattro persone diverse provano il gioco indipendentemente e assegnano un voto in decimali, con un potenziale voto massimo pari a 40 punti. Il voto perfetto è però molto difficile ed è dal gennaio 2024 che non ne viene assegnato uno: in quel caso si è trattato di Like a Dragon Infinite Wealth.

Famitsu , come ogni settimana, ha reso disponibili le proprie recensioni , che a questo giro si focalizzano su videogiochi che la maggior parte delle persone probabilmente non avranno mai sentito nominare.

I voti di Famitsu

Ecco le tre recensioni della testata giapponese:

Cladun X3 (PS5, PS4, Switch) - 8/8/8/8 [32/40]

Fuyuzono Sacrifice (Switch) - 7/8/8/7 [30/40]

Stories from Sol: The Gun-Dog (PS5, PS4, Switch) - 7/7/8/7 [29/40]

Cladun X3 - di cui vedete il trailer qui sopra - è un gioco di ruolo in pixel art che punta sulla possibilità di personalizzare enormemente i propri personaggi sia a livello visivo che in termini di potenziamenti, oltre che usare personaggi provenienti da altri giochi dell'editore, come Disgaea, Yomawari e non solo. È per ora esclusiva giapponese.

Fuyuzono Sacrifice è invece una visual romance romantica in una ambientazione fantasy nel quale la protagonista deve pregare perché la dea della Primavera riporti la bella stagione: la divinità risponde però che la donna deve diventare la "sposa divina" del dio dell'Inverno. Nuovamente, sarà disponibile unicamente in suolo nipponico.

Anche Stories from Sol: The Gun-Dog è una visual novel, ma dal taglio retrò e sci-fi. Sarà disponibile da domani anche in occidente.