Il cosplay di 2B da Nier Automata realizzato da lacye.cos è perfetto per costume, scatto e ambientazione

Nier Automata è per molti un grande gioco e sono in tanti quelli che sperano nell'arrivo di un nuovo capitolo. Non sappiamo se avverrà, ma anche nel caso in cui Yoko Taro ce ne facesse dono, supponiamo che i personaggi cambieranno. Questo significa che non potremo più vedere in azione 2B. Non siate troppi tristi, perché il personaggio continua a vivere in altri formati. Ad esempio, possiamo ammirare il cosplay di 2B realizzato da lacye.cos.

2B è uno dei personaggi che il giocatore può controllare all'interno di Nier Automata. Si tratta di una androide da combattimento dall'aspetto femminile e molto attraente, che deve esplorare quel che resta della Terra e combattere contro macchine impazzite.