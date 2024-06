Il cosplay di coppia di A2 e 2B bunny girl da Nier Automata di minori_cousa e cudocos è da capogiro

Uno dei modi per realizzare un cosplay è riproporre il più fedelmente possibile il personaggio dell'anime, del manga o del videogioco. Si possono curare tanti dettagli, anche nell'ambientazione. Un secondo modo è lasciarsi andare alla creatività e proporre qualcosa di diverso che non si trova nell'opera originale ma che non manca di qualità. Un esempio è questo cosplay di coppia di minori_cousa e cudocos che hanno ricreato A2 e 2B di Nier Automata.

Nel videogioco, i due personaggi sono androidi da battaglia sulla Terra e si trovano da due lati opposti. Le due guerriere, per quanto attraenti, non indossano certo costumi da conigliette come in questo cosplay e di certo non si metterebbero fianco a fianco con questa semplicità.