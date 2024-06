I giochi gratis di giugno per gli abbonati PS Plus Essential sono disponibili da oggi: ricordiamo quali sono

Oggi è il primo martedì del mese e questo significa che è il giorno della pubblicazione dei videogiochi gratuiti del PlayStation Plus Essential. I giochi di giugno saranno disponibili al download nel corso della giornata, su PS4 e su PS5.

Come sempre, una volta reclamati i titoli saranno aggiunti alla vostra libreria per sempre: potrete scaricarli e avviarli solamente se siete abbonati a uno qualsiasi dei livelli di PS Plus, ma in caso l'abbonamento scada non potrete più utilizzarli fino a quando non tornerete a pagare il servizio.