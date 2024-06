Un noto leaker parla dei piani di Square Enix per Final Fantasy 9, Dragon Quest, Kingdom Hearts e non solo

Le informazioni di Midori sui giochi di Square Enix

In una serie di tweet, Midori ha spiegato che Final Fantasy 9 Remake è ancora in sviluppo. Non è stato cancellato, ma in precedenza si trovava in lavorazione presso un team esterno: Square Enix non era però soddisfatta di quanto era stato realizzato e ha riportato internamente la produzione. Lo sviluppo è già molto avanzato a questo punto, ma la fonte non ha informazioni sul tipo di remake (ci si aspetta che non sia a livello di Final Fantasy 7 Remake) e non ha una data di uscita. Potrebbe arrivare entro la fine di marzo 2025, ma non ne è certo. Conferma anche che sarà un gioco multipiattaforma.

Aggiunge poi che Square Enix presenterà qualche nuova informazione sui propri giochi all'Xbox Showcase, ma Midori non sa quali siano questi prodotti. Al Nintendo Direct, invece, sarà presente Dragon Quest 2D-HD e afferma che non sarà solo il terzo gioco ma l'intera trilogia. Non paiono invece esserci sorprese per il Summer Game Fest Showcase.

Infine, pare che possiamo aspettarci di scoprire nuovi informazioni su Missing Link - il gioco mobile di Kingdom Hearts - e una collaborazione con Fortnite, prima di ricevere informazioni su Kingdom Hearts 4.

Se siete interessati agli annunci in arrivo, in modo ufficiale sono stati indicati i giochi che non vedremo e che invece ci saranno per certo al Summer Game Fest Showcase.