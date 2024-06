Geoff Keighley ha svelato alcuni dei giochi che vedremo e non vedremo al Summer Game Fest Showcase

Ci sarà qualche nuovo annuncio, ma perlopiù saranno aggiornamenti dai nomi noti . Non dobbiamo inoltre temere che la presentazione sia piena di annunci legati a giochi per il 2026/2027: perlopiù sono prodotti a breve termine. Ci sarà spazio anche per un trailer della serie animata di Among Us.

In generale, possiamo aspettarci che vari sviluppatori saliranno sul palco per parlare dei propri giochi e ci saranno anche dei giochi indie inattesi. Ci sarà spazio sia per giochi single-player classici che per live service. Ha affermato anche che vedremo dei giochi sugli zombie (è una battuta legata alla presentazione del 2022 che aveva tantissimi giochi sugli zombie e sullo spazio). Potremo anche vedere un annuncio di un gioco di Blumhouse Games, la divisione videoludica della compagnia nota per gli horror a basso budget.

Iniziamo con ciò che sarà presente. Il conduttore afferma che potremo vedere giochi come Dragon Ball Sparking! ZERO , Metaphor: ReFantazio e Monster Hunter Wilds , per i quali è molto eccitato. Spiega poi che potremo ammirare un nuovo trailer di Kingdom Come: Deliverance II e anche di Batman: Arkham VR.

Ciò che non sarà presente al Summer Game Fest Showcase

Parlando invece di cose "negative", Keighley ha confermato ciò che di certo non sarà mostrato durante l'evento. Prima di tutto, non dobbiamo aspettarci qualcosa di incredibile come un nuovo trailer di GTA 6: abbassate le aspettative. Pare anche che non ci sarà un trailer di Silksong Hollow Knight, né di Kingdom Hearts 4, Wolf Among Us 2, Metal Gear Solid Delta, Beyond Good and Evil 2, Judas o Five Nights At Freddy's.

Pippo e Paperino da Kingdom Hearts IV

Ampliando il discorso, ha detto che non ci sarà uno spezzone con i Muppets, niente momento musicale, nessun "ancora un annuncio" come sorpresa finale e non ci saranno nemmeno dei giveaway. Infine, pare che SEGA non avrà nulla da presentare e che non ci sarà Josef Fares all'evento, ovvero il creatore di It Takes Two e A Way Out: va detto che questo non vuol dire che non possa presentare un suo nuovo gioco, ma crediamo sia meglio non avere troppe speranze.