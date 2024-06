Dragon Age: Dreadwolf è apparso anche sul PlayStation Store, la presentazione sempre più vicina

Dragon Age: Dreadwolf è sempre più vicino . I segni vanno moltiplicandosi e ormai molti danno per scontato che sarà presentato durante il periodo degli eventi estivi. Dopo essere apparso sul Microsoft Store è ora anche sul PlayStation Store . I dettagli sono sempre molto scarsi, ma è comunque un segnale che qualcosa si sta muovendo dietro le quinte.

Quando sarà presentato?

Alcuni pensano che sarà mostrato durante l'evento principale del Summer Game Fest di Geoff Keighley, che ormai ha sostituito completamente l'E3. Quindi potremmo avere un annuncio il 7 giugno, con immediata apertura delle prenotazioni. Giusto specificare che si tratta di una nostra ipotesi. Per la data d'uscita si parla di autunno 2024, anche se non c'è niente di davvero confermato in merito. Insomma, questo potrebbe essere davvero l'anno del nuovo Dragon Age, che si spera porti Bioware a riscattarsi dei suoi recenti insuccessi, tra i quali Mass Effect Andromeda e Anthem.

La pagina di Dragon Age: Dreadwolf su PlayStation Store non riporta prezzo o data d'uscita, ma riafferma che la presentazione del gioco avverrà durante l'estate del 2024. Per adesso sappiamo che si svolgerà a Thedas, dove la situazione politica e sociale si sta facendo rovente, con il caos che continua ad avanzare. Riusciremo a fermarlo?

BioWare ha già confermato che Dragon Age: Dreadwolf avrà più luoghi esplorabili dei capitoli precedenti, inclusi Anderfels, dove hanno sede i Grey Warden, Antiva, dove si trovano i Corvi, nonché moltissimi luoghi completamente nuovi, che il giocatore potrà scoprire svolgendo missioni o avanzando nella storia. Non ci resta che attendere ancora per saperne di più, sperando davvero che questa estate sia quella buona.