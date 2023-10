Kingdom Hearts Missing Link: un trailer svela il periodo di uscita su iOS e Android

Square Enix ha svelato che Kingdom Hearts: Missing Link verrà lanciato su dispositivi iOS e Android durante il 2024. L'annuncio è stato accompagnato da un teaser trailer dell'action RPG per mobile, che potrete visualizzare nel player sottostante.

La compagnia giapponese ha anche dato il via alle registrazioni per la closed beta che si svolgerà nei prossimi mesi, purtroppo al momento riservata ai soli residenti in Australia e Regno Unito, con la speranza che in futuro questa possibilità venga estesa anche ad altri paesi, Italia inclusa.

Il filmato mostra alcune sequenze cinematiche e gameplay, con i giocatori che affronteranno ancora una volta gli Heartless, sfruttando questa volta meccaniche speciali legate all'utilizzo di statuette raffiguranti personaggi della serie e dei mondi Disney per scatenare potenti attacchi.