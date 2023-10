FromSoftware sta assumendo su larga scala per 'molteplici nuovi progetti', è lo studio di Elden Ring

La notizia è stata segnalata da IGN Japan, che riporta che lo studio ha organizzato anche un evento a dicembre per il reclutamento di nuovo staff, con posizioni aperte per tantissimi ruoli, come game e system programmer, tecnici per audio e cinematiche, designer di personaggi e ambientazioni, PR e addetti al controllo qualità.

FromSoftware , lo studio giapponese autore della serie Dark Souls ed Elden Ring, ha iniziato una massiccia campagna di reclutamento di nuovi sviluppatori per dare vita a "molteplici nuovi progetti" in corso d'opera, per la gioia di tutti gli estimatori dei giochi prodotti dai team di Hidetaka Miyazaki.

Grandi ambizioni per il futuro?

L'idea sembrerebbe dunque a quella di una netta espansione dello studio, che probabilmente forte degli ultimi successi registrati da Armored Core 6 (che pare aver raggiunto 2,8 milioni di copie vendute) e, soprattutto, Elden Ring (20,5 milioni di copie a maggio 2023) sta definendo obiettivi ancora più ambiziosi che in passato.

Sappiamo per certo che uno di questi è quello di diventare un editore indipendente per i propri giochi, quindi senza doversi appoggiare a terze parti, come ad esempio Bandai Namco per Elden Ring e i Dark Souls.

Al momento sappiamo che FromSoftware sta lavorando all'attesa espansione Shadow of the Erdtree di Elden Ring, che dovrebbe arrivare su PC e console nel corso del prossimo anno, mentre non è chiaro se Armored Core 6 nei prossimi mesi riceverà alcun tipo di DLC a pagamento. Inoltre, come confermato anche dalla campagna assunzioni, ci sono anche diversi progetti in cantiere ancora da svelare al grande pubblico.