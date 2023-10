Armored Core 6 a quota 2,8 milioni di copie vendute nel mondo, stando a un doppiatore

Armored Core 6: Fires of Rubicon avrebbe raggiunto il tetto delle 2,8 milioni di copie vendute in tutto il mondo, perlomeno stando ai dati in possesso di Ryo Shimokawa, un doppiatore giapponese che ha prestato la propria voce per il personaggio di V.VIII Pater.

L'attore ha condiviso questo dettaglio durante una diretta streaming assieme a Yasuyuki Kase, il doppiatore di V.IV Rusty, dove hanno parlato di vendite per "circa 2,8 milioni di copie".