Final Fantasy 7 Rebirth: svelato l'attore che interpreta Vincent Valentine, è un nome noto

Square Enix ha svelato in via ufficiale l'attore che interpreta Vincent Valentine in Final Fantasy 7 Rebirth e si tratta di un nome noto, soprattutto per quanto riguarda il doppiaggio nei videogiochi: è Matthew Mercer, ovviamente per quanto riguarda la voce in inglese del personaggio.

Mercer è piuttosto conosciuto sia per essere parte dello show Critical Role, incentrato su Dungeons & Dragons, sia per aver preso parte al doppiaggio di numerosi giochi in precedenza. Tra questi troviamo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom in cui interpreta Ganondorf, Overwatch (McCree), Persona 5 (Yusuke), il protagonista in Destiny 2, Loro Majima in Yakuza: Like a Dragon e tanti altri.

Si tratta insomma di un vero e proprio veterano del doppiaggio nei videogiochi, dunque una scelta interessante per un ruolo che potrebbe avere un'importanza anche aumentata rispetto a quanto abbiamo visto nell'originale.