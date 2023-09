Final Fantasy 7 Rebirth: Vincent Valentine sarà giocabile? Svelato il suo ruolo nel capitolo

Tra le varie notizie emerse oggi su Final Fantasy 7 Rebirth, emerge anche il ruolo di Vincent Valentine all'interno del nuovo capitolo del remake, che a quanto pare sarà simile a quello adottato da Red XIII alla fine della prima parte.

L'informazione in questione potrebbe rappresentare spoiler, dunque avvertiamo chi non ha intenzione di ricevere anticipazioni di evitare di leggere quanto segue, visto che comunque ci sono alcune variazioni applicate rispetto alla storia originale di Final Fantasy VII.

In sostanza, Vincent Valentine non sarà giocabile in Final Fantasy 7 Rebirth, limitandosi a comparire come una sorta di accompagnatore del party principale, verso la parte finale del nuovo capitolo. La sua comparsa all'interno del recente trailer dedicato a Final Fantasy 7 Rebirth pubblicato in occasione dello State of Play aveva fatto pensare a un ruolo più centrale per l'enigmatico Vincent, ma in verità il suo inserimento avverrà in maniera graduale.