Final Fantasy 7 Rebirth richiede 150 GB di spazio libero su PS5, con i suoi 2 dischi

In questo caso, su PS5 non ci sarà ovviamente bisogno di effettuare il cambio del disco dal primo al secondo, ma sarà necessario installare tutti i contenuti da entrambi prima di iniziare. Nel disco 1 si trovano circa 100 GB e nel secondo disco altri 50 GB, cosa che porta il totale dei dati da inserire nell'SSD a 150 GB.

Come è ormai noto, il gioco risiede su due Blu-ray, cosa piuttosto inedita considerando la quantità di dati che si possono stipare all'interno di un supporto ottico del genere, nonché nostalgica in quanto ricorda il mitico "cambio disco" dell'originale.

In un'intervista pubblicata da Game Informer, il director Naoki Hamaguchi ha svelato che Final Fantasy 7 Rebirth richiederà un'enorme quantità di spazio libero sull'SSD di PS5, con 150 GB richiesti per l'installazione dei suoi 2 dischi .

Un gioco colossale

Final Fantasy 7 Rebirth, una scena del gioco

Sebbene non sia una quota proprio inedita, su PS5 non sono molti i giochi in grado di arrivare a tali dimensioni, considerando anche la migliore compressione utilizzata rispetto alla generazione precedente.

Ci sarà dunque necessità di fare un po' di spazio per poter giocare a Final Fantasy 7 Rebirth al lancio. Per il resto, abbiamo visto la data di uscita annunciata con uno spettacolare trailer durante il recente State of Play di Sony, fissata per il 29 febbraio 2024.

Inoltre, Nomura ha svelato a che punto di fermerà il gioco, in attesa del terzo capitolo.