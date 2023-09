One Piece: il doppio cosplay di Nico Robin e Boa Hancock da Danielle Denicola e NadyaSonika è un sogno

Come se non bastasse il suo essere perennemente in cima alle classifiche di gradimento, il lancio della recente serie Netflix dedicata non fa che moltiplicare ulteriormente la presenza di One Pece ovunque, come vediamo in questo doppio cosplay di Nico Robin e Boa Hancock da Danielle Denicola e NadyaSonika.

Si tratta di due personaggi femminili storici per la serie di Eiichiro Oda, qui ricostruiti alla perfezione dalle due modelle. Nico Robin è considerata l'archeologa nella ciurma di Cappello di Paglia, nonché uno dei personaggi più eruditi nell'intera serie.

Dall'altra parte, Boa Hancock è l'imperatrice di Amazon Lily e il capitano delle Piratesse Kuja. Entrambe sono donne molto decise e determinate, che in qualche modo decidono di seguire Rufy e compagni all'interno del viaggio, trascinate dall'entusiasmo del ragazzo oltre che dai propri interessi personali.