Cyberpunk 2077, Update 2.0: SSD obbligatorio, CD Projekt raccomanda di disinstallare le mod

Cyberpunk 2077 sta per ricevere il suo grosso Update 2.0, destinato a modificare sensibilmente diversi aspetti del gioco originale, oltre a preparare la strada per l'arrivo dell'espansione Phantom Liberty, e CD Projekt RED ricorda che per giocare all'aggiornamento è necessario possedere un SSD, raccomandando anche di disinstallare le mod.

Come abbiamo riportato nei giorni scorsi, il lancio dell'Update 2.0 di Cyberpunk 2077 determina anche una variazione nei requisiti hardware e software del gioco su PC rispetto all'originale. La maggiore qualità grafica e le performance migliorate, oltre all'incremento di elementi di gioco e miglioramenti degli effetti, ha richiesto un innalzamento della barriera d'accesso per quanto riguarda la configurazione del PC.

Tra le maggiori novità c'è il fatto che l'SSD è ora obbligatorio. Come riferito da CD Projekt RED, "vi ricordiamo che il nuovo aggiornamento del gioco supporta solo gli SSD", dunque chi ha il disco meccanico non potrà fruire dell'Update 2.0, a quanto pare.