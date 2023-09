Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: i voti delle recensioni internazionali sono estremamente positivi

La critica più grande arriva ad esempio da Attack of the Fanboy che afferma: "Phantom Liberty ha alcuni momenti di grande interesse, ma in definitiva è un thriller di spionaggio banale con un cast poco interessante che non può essere salvato dal potere delle star."

La nostra recensione di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty

Nella nostra recensione di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty vi abbiamo spiegato che:

"Phantom Liberty è un contenuto che rappresenta alla perfezione tutta la competenza e la capacità di CD Projekt di espandere, letteralmente, i suoi giochi. Quanto fatto e compiuto da Hearts of Stone e Blood & Wine per The Witcher 3: Wild Hunt, Phantom Liberty lo realizza all'interno di Cyberpunk 2077. Aiutato anche da una patch 2.0 che risvolta come un calzino il gioco base. Atmosfere, tono e comprimari sono di altissimo livello e segnano uno stacco, anche come stile, da quanto già visto in passato mentre il gameplay, per quanto arricchito e rinnovato, è esattamente quello a cui il team di sviluppo polacco ci ha abituato 3 anni fa ed ha rinnovato con i vari aggiornamenti gratuiti. Se avete amato CP2077, indipendentemente dalle sue mille sbavature, non dovete farvi sfuggire questa espansione. Se invece siete tra i suoi detrattori, nulla di concreto cambia e quindi potete continuare a urlare a squarciagola le sue deficienze e i suoi problemi."