La patch 2.21 di Cyberpunk 2077 aggiunge il supporto per DLSS 4 su PC, oltre a risolvere molti bug

CD Projekt Red continua ad aggiornare Cyberpunk 2077 . Proprio in queste ore ha lanciato la patch 2.21 per le versioni PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S , valida per tutte le edizioni del gioco, che aggiunge il supporto per DLSS 4 (versione PC), l'ultima tecnologia di upscaling dell'immagine tramite intelligenza artificiale della famiglia 50XX delle GPU RTX di Nvidia. Inoltre risolve diversi problemi, i più importanti dei quali riguardano lo SmartFrames e alcuni bug della modalità foto su tutte le piattaforme.

Le novità

Pe quanto riguarda la modalità foto, la più toccata dalla patch, la nota di aggiornamento spiega che ora Nibbles e Adam Smasher possono essere fatti apparire mentre V è in aria o in acqua, che i problemi con l'espressione facciale e alcuni dettagli di Smasher sono stati risolti, che ora i preset salvano correttamente i personaggi, che le scelte fatte per la posa di V ora vengono salvate correttamente nei preset e così via. Per la gran parte sono delle piccolezze, ma che faranno sicuramente piacere a chi utilizza estensivamente la modalità foto.

La copertina della patch 2.21

La patch 2.21 sistema anche alcuni problemi con le texture e i colori del sistema di personalizzazione dei veicoli, sistema alcune impostazioni della creazione del personaggio e risolve alcuni piccoli bug legati alle missioni, nessuno dei quali fortunatamente compromissorio per l'esperienza di gioco (si parla di personaggi che non venivano visualizzati correttamente in alcune, rare occasioni, di finestre pop-up che faticavano ad apparire e poco altro).

Per quanto riguarda gli aggiornamenti specifici per le versioni console, sono stati semplicemente sistemati alcuni bug minori della versione Xbox Series X e S, lì dove mancano indicazioni su fix specifici per la versione PlayStation 5.

Le novità più interessanti riguardano invece la versione PC: "Aggiunto il supporto per DLSS 4 con Multi Frame Generation per schede grafiche GeForce RTX 50 Series, che aumenta gli FPS utilizzando l'IA per generare fino a tre frame per ogni frame renderizzato tradizionalmente. Sarà abilitato con l'arrivo della GeForce RTX 50 Series il 30 gennaio. DLSS 4 introduce anche una generazione di frame singoli più veloce con un uso della memoria ridotto per le serie RTX 50 e 40. Inoltre, da ora è possibile scegliere tra il modello CNN o il nuovo modello Transformer per DLSS Ray Reconstruction, DLSS Super Resolution e DLAA su tutte le schede grafiche GeForce RTX. Il nuovo modello Transformer migliora la stabilità, l'illuminazione e i dettagli in movimento."