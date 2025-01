Il film di Batgirl era pronto per il cinema quando è stato cancellato

Compiuto ma cancellato

L'intervento di Mitchell è arrivato in un video legato a una domanda su quale opera mediatica perduta sia la preferita degli utenti. A rispondere Batgirl è stata l'utente @hellenicrequiem, che ha detto: "È davvero straziante vedere l'enorme quantità di amore e impegno messi in un film essere trasformata in una detrazione fiscale, con il film che viene completamente cancellato dall'esistenza".

Stando a quanto spiegato da Mitchell stessa e dalla sua pagina su IMDb, lei si è occupata del lato artistico del film mentre veniva girato in scozia. Si è dedicata in particolare alle decorazioni, come quelle che hanno trasformato una strada della città scozzese di Glasgow in Gotham City.

La Batgirl / Barbara Gordon cancellata da Warner Bros. doveva essere Leslie Grace, con il film che avrebbe dovuto seguire la giovane vigilante e figlia del commissario di polizia James Gordon nella sua sua doppia vita a Gotham City. Diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah, Batgirl avrebbe dovuto far parte del DCEU, con nel cast anche J. K. Simmons, Jacob Scipio, Brendan Fraser, Michael Keaton e Ivory Aquino.

La lavorazione del film iniziò nel 2017, ma fu riscritto nel 2018 e subì un cambio di registi nel 2021. È stato infine cancellato nel 2021 per tagliare i costi, nonostante fosse già in un'avanzatissima fase di post-produzione. Molto più avanzata di quanto si pensasse, stando alle parole della Mitchell.