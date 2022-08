Batgirl: il film è pronto ma Warner Bros. non lo pubblica, nonostante i 90 milioni spesi

Un caso strano è emerso per quanto riguarda il film di Batgirl, visto che la produzione è ormai conclusa, la pellicola è pronta ma Warner Bros. non ha più intenzione di distribuirlo, né nei cinema né in streaming.

Si tratterebbe a tutti gli effetti di un "film fantasma", concluso in ogni sua parte ma che nessuno del pubblico potrebbe vedere mai, a meno che non cambi la decisione presso Warner Bros.

Batgirl, concept del film

Il motivo per questo blocco sarebbe la scarsa qualità raggiunta dal film in base ai primi test interni, che cozzerebbe con la volontà del management di ricostruire il brand di DC Comics attraverso nuovi progetti.

Secondo quanto riferito da New York Post e The Wrap, le riprese e la produzione di Batgirl sarebbero concluse da marzo e il film sarebbe dunque pronto per la distribuzione, o quasi, ma Warner Bros. ho bloccato tutto. La produzione sarebbe costata quasi 90 milioni di dollari (70 milioni secondo un'altra fonte).

Ovviamente non è la prima volta che un film viene cancellato o bloccato, ma il caso strano qui è dato dal fatto che la produzione è praticamente completa e dunque il film è già pronto. La scelta di Warner Bros. è dunque una mossa piuttosto estrema per prevenire quello che sarebbe un danno d'immagine, considerando che il danno economico è ormai già fatto ed è anzi amplificato da una decisione del genere, visto che almeno parte delle spese di produzione potrebbero comunque essere recuperate da una distribuzione al cinema o in streaming.

C'erano già accordi per la distribuzione in streaming attraverso HBO Max, come per altri titoli Warner Bros., ma anche su questo fronte resta tutto bloccato per il film diretto dal duo Adil El Arbi e Bilall Fallah, con protagonista Lesile Grace e vere e proprie star come Brendan Fraser nel ruolo di Firefly e addirittura Micheal Keaton che sarebbe dovuto tornare a interpretare il suo Bruce Wayne/Batman.