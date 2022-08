Diablo Immortal: nuovi contenuti ogni 2 settimane, nei piani di Blizzard

Diablo Immortal sembra avere un'agenda fitta di aggiornamenti, considerando che Blizzard ha pianificato il rilascio di nuovi contenuti ogni due settimane, tra nuovi eventi, ricompense aggiuntive e stagioni del Battle Pass.

Ovviamente ci saranno aggiornamenti più grandi o più piccoli, ma in generale la cadenza di novità in termini di contenuti è prevista essere ogni due settimane: gli aggiornamenti maggiori conterranno nuove caratteristiche di gameplay ed espansioni gratuite per la storia, mentre i "mini update" possono comprendere stagioni del Battle Pass ed eventi.

Blizzard fa notare, peraltro, come tutti i contenuti in questione non si escludano a vicenda, dunque gli aggiornamenti potrebbero avvenire anche insieme, visto che la priorità è data allo stato di completamento dei lavori e questi potrebbero anche accavallarsi tra loro.

Intanto, siamo in attesa della Stagione 3 di Diablo Immortal, che porterà con sé il nuovo Battle Pass "Aspect of Justice", previsto arrivare il 4 agosto alle ore 3:00 secondo gli orari del server.

La versione gratuita di questo nuovo Battle Pass include 40 ranghi da scalare attraverso le varie sfide, che portano a Gemme Leggendarie, Crest e Hilt vari.

Ci sono inoltre due versioni a pagamento del Battle Pass della Stagione 3, che comportano altri 40 ranghi paralleli e numerose ricompense aggiuntive e ancora più ricche, ovviamente. Di recente, abbiamo visto lo strano caso di un utente che ha speso 100.000 dollari nel gioco per non trovare più nessuno in matchmaking, ma a parte queste situazioni il gioco ha raggiunto 30 milioni di giocatori grazie al lancio in Cina.