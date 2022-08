Nintendo Switch: vendite console a 111,08 milioni nel mondo, giochi a 863,59 milioni

Nintendo ha pubblicato i nuovi risultati finanziari riguardanti il primo trimestre dell'anno fiscale 2023, tra aprile e giugno, comunicando che Nintendo Switch ha raggiunto 111,08 milioni di console vendute nel mondo, mentre il software in generale si attesta su 863,59 milioni di unità.

Si tratta di dati che dimostrano, ancora una volta, il grande successo della console ibrida Nintendo, che nei tre mesi del trimestre preso in considerazione, ovvero tra aprile e giugno 2022, ha piazzato altre 3,43 milioni di unità nel mondo portando il totale a oltre 111 milioni.

Considerando gli anni che la console dovrebbe ancora avere davanti sul mercato, visto l'andamento attuale, è possibile che Nintendo Switch sia destinata a battere dei record assoluti sulle vendite totali.

I dati dimostrano comunque un calo rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente (4,45 milioni di console nel primo trimestre) che è ormai fisiologico e legato all'attuale scarsità di semiconduttori per la produzione delle console. In ogni caso, la previsione di Nintendo rimane inalterata, con l'obiettivo di vendere 21 milioni di Nintendo Switch nell'attuale anno fiscale.

Nel frattempo, anche sul fronte software in generale i numeri sono davvero impressionanti: il report finanziario parla di 41,41 milioni di giochi venduti nel trimestre preso in considerazione per Nintendo Switch, con il numero totale che arriva a 863,59 milioni per quanto riguarda l'intera storia della console dal lancio a oggi. Da notare peraltro che quest'ultimo numero non include la vendita di giochi in digitale, dunque probabilmente siamo di fronte a una quantità molto maggiore in realtà, se si contano sia le copie fisiche che quelle digitali.

L'ultimo dato sulle vendite di Nintendo Switch era emerso lo scorso maggio con 107,65 milioni di unità, con i precedenti risultati finanziari. Nel frattempo, Nintendo ha annunciato di recente il Nintendo Switch modello OLED in edizione speciale per Splatoon 3, mentre si appresta a lanciare sul mercato una nuova serie di titoli destinati a ricevere grandi attenzioni.