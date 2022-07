Nintendo Switch modello OLED edizione speciale Splatoon 3, Amazon apre i preorder

Nintendo Switch modello OLED edizione speciale Splatoon 3 è disponibile in preorder su Amazon: la console può essere prenotata al prezzo di 359,99€ e sarà disponibile a partire dal 26 agosto.

Annunciata due giorni fa con untrailer, l'edizione speciale Splatoon 3 di Nintendo Switch modello OLED a quanto pare non include il gioco in bundle, ma offre la possibilità di portarsi a casa un modello splendidamente personalizzato.

"Decorata con immagini e motivi ispirati a Splattonia, questa console rende omaggio a Splatoon 3 per Nintendo Switch (venduto separatamente) e include un set di controller Joy-Con con sfumature di blu e giallo sulla parte frontale e un retro di colore bianco. Una base per Nintendo Switch bianca con un look che richiama i graffiti completa la dotazione", si legge nella descrizione ufficiale.

Nintendo Switch modello OLED edizione speciale Splatoon 3

Come sappiamo, Splatoon 3 uscirà il 9 settembre e ci coinvolgerà nuovamente negli entusiasmanti scontri a fuoco che hanno reso celebre questa nuova proprietà intellettuale.