Splatoon 3 si aggiorna alla versione 10.0.1 e corregge una serie di problemi

Splatoon 3 è in piena attività con l'arrivo di Nintendo Switch 2 e la compagnia di Kyoto ha ora applicato un nuovo aggiornamento , il numero 10.0.1 , che dovrebbe essere già disponibile per gli utenti: come sempre, basterà provare ad avviare il gioco su Nintendo Switch per vedersi notificata la necessità di fare l'aggiornamento.

La patch note dell'aggiornamento di Splatoon 3

Per iniziare, è stato corretto un problema che causava dei rallentamenti nel gioco quando c'erano un sacco di spari e personaggi al centro della scena: ora Splatoon 3 dovrebbe funzionare esattamente come andava alla versione 9.3.0.

Per quanto riguarda il multigiocatore, sono stati corretti una serie di errori legati all'Urchin Underpass legati all'ambiente, che permettevano ai giocatori di raggiungere aree esterne all'area di combattimento, così come passare attraverso il terreno e non solo.

In chiusura, è stato risolto un problema che non faceva comparire la giusta scritta nella sezione dei dati delle armi in SplatNet 3. Come potete vedere si tratta di una serie di correzioni minori che eliminano una serie di bug. Questo aggiornamento arriva a stretto giro rispetto al precedente e serve per ottimizzare il videogioco, ora che nuovi utenti di Nintendo Switch 2 ci si stanno dedicando.

Ricordiamo che la versione 10.0.0 ha aggiunto il cross-play tra Nintendo Switch 1 e 2.