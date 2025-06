Galaxy S26 potrebbe montare un chip Snapdragon realizzato da Samsung, secondo un rumor

Galaxy S26: addio a TSMC, chip realizzato da Samsung?

Secondo quanto riportato dal quotidiano coreano Business Post (e contrariamente alle indiscrezioni degli ultimi mesi), la nuova serie top di gamma Galaxy S26 potrebbe montare al suo interno il chip Snapdragon 8 Elite 2, previsto in uscita per quest'ottobre. Non si tratterebbe però della versione realizzata da TSMC, ma di una variante personalizzata dalla stessa Samsung con nodo produttivo a 2 nanometri, che potrebbe apportare miglioramenti evidenti in termini di prestazioni.

Samsung Galaxy S26

Per fare un confronto con la generazione attuale, Samsung Galaxy S25 monta un chip Snapdragon 8 Elite in versione custom, con un aumento piuttosto significativo in termini di velocità della CPU e della GPU. Tra i cambiamenti attesi per la nuova serie Galaxy S26 troviamo anche aumenti alla RAM, che potrebbe passare ad un massimo di 16 GB nella sua configurazione più completa, con il pieno accesso alle ultime funzionalità di Galaxy AI.