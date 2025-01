Il chip Snapdragon 8 Elite per Samsung Galaxy S25 è più potente della sua versione standard

Snapdragon 8 Elite: le specifiche della versione per Galaxy S25

Stando a quanto dichiarato da Qualcomm, la compagnia produttrice, la versione di Snapdragon 8 Elite appositamente realizzata per la nuova serie Samsung Galaxy S25 mostrerebbe un leggero salto prestazionale rispetto al modello standard del chip, sia in termini di CPU che di GPU.

Infografica della versione di Snapdragon 8 Elite per Galaxy S25

Entrando maggiormente nei dettagli tecnici e più specifici, questo si traduce in una maggiore frequenza di clock per la versione dedicata alla nuova serie Galaxy S25, pari a 4,46 GHz, con un boost pari a circa 150 MHz rispetto al modello standard dello stesso processore. Alla luce di tali specifiche, la CPU presenta una velocità maggiore del 37%, mentre la GPU mostra un aumento della velocità pari al 30%, a confronto della precedente generazione di chip. Miglioramenti previsti in questo caso anche per la NPU, che mostra un rialzo del 40% della velocità. Gran parte della potenza di calcolo sarà chiaramente riservata alle nuove funzionalità di intelligenza artificiale introdotte dalla serie Galaxy S25.