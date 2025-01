NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti: lancio previsto per il 20 febbraio, quando uscirà la Radeon RX 9070 di AMD

Con AMD pronta a lanciare la sua serie RDNA 4 Radeon RX 9070 a marzo, NVIDIA ha scelto di anticipare i tempi, dando ai consumatori l'opportunità di valutare le sue offerte prima dell'arrivo della concorrenza. Questo periodo di vantaggio potrebbe essere cruciale per conquistare il mercato mainstream , soprattutto considerando le promesse di NVIDIA in termini di efficienza e valore per dollaro.

La RTX 5070 Ti sarà equipaggiata con il chip GB203-300, che comprende 8960 CUDA Core, e 16 GB di memoria GDDR7, in grado di offrire una larghezza di banda di 896 GB/s, un incremento del 78% rispetto alla generazione precedente. Con una velocità di clock di 2,45 GHz e un TDP di 350W , il modello punta a raddoppiare le prestazioni della RTX 4070 Ti, rendendola una proposta interessante nella fascia media del mercato. Il prezzo di lancio previsto si aggira sui 749 dollari, posizionandola come una scelta competitiva per i gamer che cercano un equilibrio tra prestazioni e costo.

Un confronto atteso e un mercato in fermento

La competizione tra NVIDIA e AMD si fa sempre più intensa, con entrambe le aziende che puntano a offrire le migliori prestazioni a un prezzo accessibile. La RTX 5070 Ti rappresenta un passo importante per NVIDIA, ma dovrà dimostrare di poter reggere il confronto con le novità tecnologiche che AMD porterà sul mercato con RDNA 4. I prossimi mesi saranno decisivi per vedere quale delle due aziende riuscirà a imporsi come leader nel segmento delle GPU di fascia media.

Le caratteristiche della 5070 Ti

Con un incremento significativo delle prestazioni rispetto alla precedente generazione, la GPU non solo si propone come un'opzione per i gamer esigenti, ma mira anche a catturare l'attenzione dei creatori di contenuti che richiedono potenza di calcolo per applicazioni come il rendering video e il machine learning.