AMD Radeon RX 9070 ha un periodo di uscita: brutte notizie per chi attendeva le nuove GPU a breve

Dopo numerose voci di corridoio e speculazioni che volevano la nuova AMD Radeon RX 9070 in uscita a brevissimo, forse già a gennaio, arriva la doccia fredda da parte di David McAfee, pezzo grosso della compagnia in questione: il periodo di uscita della nuova scheda video è stato annunciato ed è decisamente più lontano di quanto si potesse pensare, essendo fissato per marzo 2025.

McAfee è il VP & GM di Ryzen CPU e Radeon graphics presso AMD, dunque sebbene un suo messaggio su X non possa essere considerato ancora come un comunicato stampa vero e proprio, possiamo prenderla come un'informazione ufficiale, che quantomeno smentisce in maniera netta le voci che erano emerse in questi giorni su un possibile lancio imminente delle nuove GPU.

Rimandiamo in attesa di una data di uscita più precisa, ma il mese di marzo è decisamente più in là di quanto si potesse sperare in base alle indiscrezioni precedenti, sebbene si tratti di un gap di uno o due mesi, in definitiva, dunque non terribile.