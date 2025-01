Metaphor: ReFantazio diventa un manga: l'uscita è imminente sulla piattaforma Manga Plus

Atlus ha intenzione di far diventare Metaphor: ReFantazio un franchise cross-media, con il videogioco che è destinato intanto a diventare un manga la cui uscita è ormai prossima, sul servizio Manga Plus di Shueisha.

Su tale piattaforma, il manga verrà pubblicato a partire da domani, 21 gennaio 2025, sia in giapponese che in inglese in contemporanea. Non abbiamo ancora molte informazioni su questa versione del titolo Atlus, ma dovrebbe collegarsi direttamente al mondo illustrato nel videogioco e ai suoi personaggi.

È probabile che, come i manga della serie Persona, anche quello di Metaphor: ReFantazio sia destinato a incentrarsi sui protagonisti e sui personaggi comprimari, offrendo anche interessanti digressioni su questi e costruendone meglio i retroscena.