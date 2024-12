Il director di Metaphor: ReFantazio spera che diventi una serie e pare avere già delle idee per un nuovo gioco

Metaphor: ReFantazio è stato uno dei giochi più apprezzati da critica e pubblico usciti nel 2024 e in questo senso non stupirebbe se Atlus decidesse di trasformare questa nuova IP in una serie. A quanto pare questo è anche il desiderio di Katsura Hoshino, il director di Studio Zero, che tuttavia ha precisato che al momento non ci sono dei piani concreti in merito.

In un'intervista che verrà pubblicata nel prossimo numero di Famitsu in uscita a inizio gennaio (trapelata in anticipo grazie al portale ryokutya2089 e tradotta da Persona Central), Hashino ha dichiarato che "non ci sono piani per trasformare Metaphor in un franchise vero e proprio", aggiungendo che spera lo diventi un giorno e che possa raggiungere la popolarità di Persona e Shin Megami Tensei.