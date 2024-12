Samsung One UI 7 introduce un controllo per gestire l’HDR sui dispositivi Galaxy

L'HDR (High Dynamic Range) ha trasformato l'esperienza visiva, offrendo colori brillanti e contrasti intensi che valorizzano display avanzati come quelli dei Galaxy. Tuttavia, questa tecnologia può risultare eccessiva , in particolare di notte, quando l'improvviso aumento della luminosità causato da contenuti HDR può disturbare. Con l'adozione sempre più diffusa di questa modalità nei video e nelle foto, gli utenti hanno iniziato a sentire la mancanza di un controllo più diretto.

Anche se la descrizione può sembrare dedicata solo a ottimizzare la gamma cromatica delle foto scattate con dispositivi Galaxy, in realtà il risultato principale è una gestione più controllata della luminosità su tutte le applicazioni. Per chi desidera un'esperienza visiva più bilanciata, questa opzione rappresenta una risposta concreta a un problema sentito da molti utenti.

Un sollievo per l’uso quotidiano

Mentre Samsung introduce questa comoda funzione a livello di sistema, Apple non offre un'opzione simile per gli iPhone. L'unica alternativa su iOS è attivare la Modalità Risparmio Energetico, che però influisce su molte altre funzionalità, compromettendo l'esperienza d'uso complessiva. Alcune app, come Instagram, permettono di disattivare l'HDR direttamente nelle impostazioni, ma questa soluzione è disponibile solo su iOS e non su Android, lasciando Samsung in netto vantaggio in termini di flessibilità.

Il Samsung Galaxy Z Flip 5.

Il controllo Super HDR sarà particolarmente apprezzato dagli utenti che utilizzano il proprio smartphone in ambienti bui o di notte, evitando che un video o una foto in HDR renda lo schermo troppo luminoso. La possibilità di attivare o disattivare questa funzione con un semplice tocco offre maggiore controllo e migliora il comfort visivo, senza compromettere le altre funzionalità.