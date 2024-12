Gran Turismo La Storia di un Sogno Impossibile, il 4K Steelbook in offerta su Amazon Italia

L'edizione 4K Steelbook di Gran Turismo - La Storia di un Sogno Impossibile è in offerta a 11,41 €, rispetto al prezzo mediano di 18,12 €, con un risparmio del 37%. Puoi acquistare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Venduto e spedito da Amazon, include il reso gratuito e spedizione rapida, un'occasione imperdibile per arricchire la tua collezione di film in alta definizione.