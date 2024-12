Il cosplay di 2B da NieR: Automata di nana_cos07 è davvero eccezionale

Sono passati più di sette anni dal lancio di NieR: Automata, ma l'opera di Square Enix e PlatinumGames che porta la firma di Yoko Taro tutt'oggi ha ancora una grande seguito, tra crossover con altri giochi (come quello recente con Stellar Blade), la trasposizione in anime e ovviamente i cosplay. Non è un segreto infatti che 2B è uno dei soggetti più gettonati e in questo senso oggi vi proponiamo il cosplay realizzato da nana_cos07.

2B, il cui nome completo è YoRHa No. 2 Type B, è uno dei tre protagonisti principali NieR: Automata. È un androide da combattimento creato per far parte della squadra YoRHa, un'unità di fanteria automatizzata progettata per riconquistare la Terra dagli alieni invasori e garantire un futuro all'umanità. Il personaggio è riuscito ad affascinare milioni di giocatori, grazie al suo aspetto elegante e distintivo, con un abito nero e una benda sugli occhi.