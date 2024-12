Momo nel cosplay di isanamicosplay da Dandadan ci mostra la ragazza in modo perfetto

Dandadan è una delle serie anime di maggior successo dell'anno, apprezzata da molti in tutto il mondo per il suo cast unico e per il mix di leggerezza e profondità narrativa. Anche il mondo del cosplay ha quindi colto l'occasione per esprimere il proprio apprezzamento per la serie (disponibile su Netflix in Italia). Ad esempio, possiamo vedere il cosplay di Momo realizzato da isanamicosplay

Ayase Momo, questo il nome completo, è una ragazza in età da liceo che crede nei fantasmi ma non negli alieni. In Dandadan vive varie avventure con Ken Takakura, che al contrario crede negli alieni ma non nei fantasmi. I due scopriranno di aver ragione entrambi e inizieranno a vivere una serie di avventure un po' folli.