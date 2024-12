Black Myth: Wukong testato su PS5 e PS5 Pro da Digital Foundry, ecco come è cambiato dopo l'update di dicembre

Partendo da PS5 base, è stato introdotto uno slider per regolare la nitidezza . Con questa impostazione al minimo l'immagine appare molto "morbida", ma priva di aliasing sui bordi degli elementi a schermo, mentre settata al massimo si ottiene il massimo della nitidezza. Oltre a questo sono stati apportati delle modifiche all'illuminazione tramite Lumen Global Ilumination, con la più evidente rappresentata da una occlusione ambientale più marcata e shadow maps revisionate in alcune aree.

L'update di dicembre di Black Myth: Wukong ha portato alcune modifiche alle modalità grafiche della versione PS5 e introdotto il supporto nativo per PS5 Pro . Ciò ovviamente ha attirato l'interesse di Digital Foundry, che ha condotto nuovamente dei test per scoprire come si presenta ora il gioco sulle due console di Sony.

Le modalità grafiche su PS5 standard

Non sono stati notati cambiamenti sostanziali per il preset Performance su PS5 base, che offre ancora una risoluzione 1080p senza upscaling e 60 fps raggiunti tramite l'impiego della frame generation, che tuttavia aggiunge anche un sensibile input lag. Al contrario ci sono stati dei ritocchi importanti per le altre modalità grafiche, sia in positivo che in negativo. Il preset Quality ha subito un degradamento della qualità dell'immagine a causa di un abbassamento della risoluzione nativa che passa da 1440p a 1080p, e quella con upscaling che passa dal 4K a un valore tra 1440p e 1620p. In cambio, le ombre ora sono a una risoluzione maggiore, è migliorata la draw distance del fogliame e il framerate è stato bloccato a 30 fps e ora appare sostanzialmente granitico.

Il nuovo slider per regolare la nitidezza dell'immagine nella versione PS5 di Black Myth: Wukong

Infine, la modalità Bilanciata ha subito un trattamento simile in termini di risoluzione, ma rispetto al lancio offre una qualità dell'immagine più pulita e con meno artefatti. Il framerate è bloccato a 45 fps, per quanto questo target non viene raggiunto sempre e con un frametime incostante. Questo preset per i tech enthusiast è anche potenzialmente il migliore attivando l'uscita a 120 Hz (a patto di avere uno schermo compatibile): in questo caso il framerate viene bloccato a 40 fps stabili, risultando un'ottima via di mezzo rispetto agli altri due preset.