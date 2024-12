Call of Duty: Black Ops 6 e Squid Game 2 insieme per una collaborazione speciale

Ritroveremo all'interno di Black Ops 6 e Warzone i costumi tipici dei personaggi di Squid Game e le skin dei suoi protagonisti, impegnati a maggior ragione in un brutale gioco a eliminazione in cui vincono solo i più scaltri.

Non tutto è andato come previsto

L'evento organizzato in collaborazione con Squid Game 2 avrà il compito di rilanciare l'esperienza di Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone dopo i ben noti problemi della tecnologia anti-cheat, che durante la prima stagione non ha funzionato come ci si aspettava.

Si tratta ovviamente di una situazione da cui Call of Duty deve uscire il più rapidamente possibile, visto che in un panorama così saturo e affollato di esperienze online basta poco per perdere quota e poi è un problema recuperare terreno.

