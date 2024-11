Il nuovo trailer italiano di Squid Game Stagione 2 ci dà la carica in attesa dell'uscita su Netflix

Uno dei più grandi successi degli ultimi anni di Netflix è Squid Game , la serie coreana a basso budget che aveva conquistato il mondo. Ci è voluto un po' di tempo per realizzare una seconda stagione , ma l'uscita si avvicina sempre di più.

Il trailer di Squid Game Stagione 2

Nel video, che trovate qui sotto, è possibile vedere che un nuovo gruppo di persone sono state radunate per il brutale gioco degli Squid Game. Sappiamo bene che non sarà facile sopravvivere e sappiamo anche che G-Hun (Lee Jung-jae) - vincitore del gioco tre anni prima, nella prima stagione - ha deciso di tornare ancora una volta: il motivo? Pare che il nostro protagonista voglia mettere fine ai giochi una volte per tutte.

Torneranno anche Front Man (Lee Byung-Hun), Hwang Jun-Ho (Wi Ha-Jun) e il reclutatore, The Salesman (Gong Yoo). La sinossi di Netflix recita invece: "Man mano che i nuovi giochi avanzano, la posta in gioco diventa sempre più mortale e la missione di Gi-hun di porre fine ai giochi una volta per tutte è al centro della scena. Ci riuscirà o il sistema mieterà ancora più vittime?"

Ricordiamo infine che la terza stagione di Squid Game sarà l'ultima e l'uscita dovrebbe essere prevista per il 2026, secondo il creatore Hwang Dong-hyuk.

In attesa di questa stagione, è stato realizzato anche uno "Squid Game reale" da parte di Mr Beast, che è però stato accusato dai partecipanti.