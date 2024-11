Battle Aces: abbiamo provato il velocissimo RTS che mira a riscrivere le regole del genere

Durante l'ultima Summer Game Fest a Los Angeles abbiamo avuto l'opportunità di conoscere gli sviluppatori di Uncapped Games, trovandoci al cospetto di una folta passerella di veterani: c'è David Kim, storico creativo di Relic Entertainment e Blizzard, c'è Stefan Haines, che ha lavorato a Company of Heroes e Warhammer 40.000, c'è Ted Park, artista un tempo in forze nel team di Starcraft 2, e accanto ai loro s'incontrano molti altri grandi nomi di figure che la storia dei videogiochi strategici in tempo reale l'hanno scritta in prima persona, tanto come giocatori competitivi quanto come autori.

Non deve stupire, di conseguenza, che si siano riuniti al di sotto di un unico stendardo per portare a termine una missione apparentemente impossibile: quella di modernizzare l'ispirazione che li ha convinti a lavorare nell'industria, con il fine ultimo di renderla più rapida, più immediata, più fresca. È proprio così che ha preso forma Battle Aces, il titolo RTS più veloce mai visto, un'opera che piega alcune delle regole cardine del genere per offrire un'esperienza sì più leggera, ma egualmente tattica e brutale.