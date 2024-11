PS Stars riattiva l'opzione per ottenere credito su PS Store in cambio di punti

Perlomeno era così all'inizio, perché circa un mese fa, PS Stars aveva completamente rimosso l'opzione delle ricariche del portafogli , che erano certamente uno dei prodotti più richiesti dagli utenti. All'epoca non era chiaro cosa fosse successo e, in realtà, ancora ora non si sa bene i motivi dietro tale rimozione.

Il PS Store è il negozio digitale di Sony per PlayStation e include tutta una serie di servizi e funzionalità, come ad esempio PS Stars . Parliamo di un sistema che permette di accumulare punti, facendo acquisti nel negozio, che possono poi essere convertiti in premi digitali, videogiochi o ricariche per il portafogli dello Store.

Le novità su PS Stars

Come segnalato in rete e come abbiamo potuto verificare noi stessi avviando PS Stars tramite l'applicazione mobile PS App (che permette di comprare i giochi per PS5, vedere gli amici online, esportare screenshoot e video e non solo) è di nuovo disponibile l'opzione per ottenere 5€ usando 1250 punti Stars.

Il logo di PS Stars

Non sono disponibili altri livelli di conversione, che erano presenti in passato, ma in realtà non è un grande problema, visto che basta semplicemente reclamare i 5€ più volte, se si dispone di tanti punti. Ricordiamo inoltre che i punti Stars hanno una scadenza sempre più breve, quindi vi conviene sempre non accumularli visto che potrebbero essere (anche solo in parte) vecchi e potrebbero scomparire dall'applicazione.

Va anche precisato che alcuni giocatori in questo periodo di disservizio avevano comunque a disposizione una o più delle funzioni di conversione dei punti in credito. Quindi è credibile che si sia trattato di un problema tecnico e nulla più che ha richiesto tanto tempo per la correzione.

Ricordiamo anche che PlayStation Stars presto non vi darà più punti per i soldi spesi sugli abbonamenti.