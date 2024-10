PlayStation Stars presto non vi darà più punti per i soldi spesi sugli abbonamenti: vediamo le novità

PlayStation Stars si aggiorna e non per il meglio. Il servizio, infatti, non permetterà più di ottenere punti spendendo soldi per gli abbonamenti.

Ricordiamo che PS Stars - il servizio gratuito accessibile tramite la PS App - permette di accumulare punti che poi possono essere spesi per ottenere oggetti da collezione o giochi PlayStation. Un modo per accumularli è spendere soldi su PS Store, con l'acquisto di giochi o di abbonamento.

Dal prossimo anno, però, comprare un abbonamento non sarà più considerato un "Acquisto Idoneo" per ottenere punti. Considerando che gli abbonamenti costano cifre non indifferenti (151,99€ per un anno di Premium), per molti era un modo per accumulare un po' di punti extra con una spesa "obbligatoria". Questo cambiamento innegabilmente toglie parte del valore di PS Stars.