Roblox amplia i sistemi di controllo per i genitori, dopo le accuse di pedofilia

Cosa è cambiato per i genitori di Roblox

In precedenza, il controllo che un genitore poteva esercitare sull'account di un figlio consisteva nell'impostare un PIN, per impedire ai bambini di accedere alle impostazioni dei contenuti, rimuovere i limiti di età e di spesa, ecc. Questo sistema di PIN sta scomparendo e ora i genitori dovranno creare il proprio account e collegarlo a quello del figlio.

I genitori potranno ora accedere a informazioni aggiuntive come le ore di gioco e l'elenco degli amici del bambino dai loro dispositivi. Gli utenti di età inferiore ai 13 anni dovranno ottenere l'autorizzazione dei genitori per utilizzare specifiche funzioni di chat, mentre gli utenti di età inferiore ai nove anni dovranno ottenere l'autorizzazione per visualizzare i contenuti etichettati come "moderati".

Negli anni la compagnia di Roblox ha dovuto affrontare diverse accuse. Tra le più recenti, nel 2023 è stata citata in giudizio sia per aver presumibilmente facilitato "un ecosistema di gioco d'azzardo illegale" sia, più in generale, per aver adottato protocolli di sicurezza per i bambini poco rigorosi, che avrebbero portato a perdite finanziarie e all'esposizione dei bambini a contenuti per adulti.

