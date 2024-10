Apple paga fino a 1 milione di dollari se trovi vulnerabilità nella sua AI

Apple ha recentemente ampliato il suo programma di bug bounty per includere il sistema Private Cloud Compute (PCC), la tecnologia che supporta le richieste più complesse di Apple Intelligence. Il sistema PCC gestisce operazioni avanzate per le funzionalità di intelligenza artificiale che richiedono risorse aggiuntive rispetto a quelle del dispositivo, mantenendo un alto livello di privacy per gli utenti.

Trasparenza nella gestione dati Apple ha progettato il PCC con hardware Apple Silicon e un sistema operativo personalizzato per garantire la protezione dei dati. Questo sistema è concepito per effettuare operazioni difficili in cloud senza compromettere la sicurezza dell'utente, in un'era in cui la fiducia nella gestione dei dati è cruciale. Il programma bug bounty offre ai ricercatori la possibilità di analizzare a fondo il PCC per verificare che le promesse di Apple sulla privacy siano effettivamente rispettate. Le funzioni di iOS 18. I ricercatori interessati a partecipare al programma, potranno avere accesso a strumenti unici come una Guida di sicurezza, che descrive l'architettura e i dettagli tecnici del PCC, un ambiente di ricerca virtuale, ovvero un Mac con Apple Silicon e 16GB di memoria e macOS Sequoia 15.1 Developer Preview, e il codice sorgente GitHub.