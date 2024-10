OxygenOS 15 in arrivo: OnePlus punta su velocità, intelligenza artificiale e design

OnePlus prevede di lanciare la versione beta aperta di OxygenOS 15 per prima sul OnePlus 12 5G a partire dal 30 ottobre e invita a seguire la community di OnePlus per ulteriori informazioni dettagliate sui prossimi aggiornamenti. Di seguito, invece, tutti i dettagli sul nuovo sistema operativo.

Le novità di OxygenOS 15

OxygenOS 15 introduce il Parallel Processing, una tecnologia che ottimizza le animazioni e le transizioni tra le app, garantendo un'esperienza fluida e reattiva anche con un utilizzo intensivo. Anche perché il sistema operativo pare essere stato alleggerito, liberando spazio di archiviazione per app e file.

Un'immagine promozionale per OxygenOS 15

Ovviamente, l'intelligenza artificiale è protagonista in OxygenOS 15, con funzionalità che promettono di migliorare l'esperienza fotografica e la produttività. OnePlus AI integra strumenti come AI Detail Boost, per migliorare la risoluzione delle immagini, AI Unblur, per correggere le foto sfocate, e AI Reflection Eraser, per rimuovere i riflessi.

La collaborazione con Google ha poi portato all'integrazione di Intelligent Search, per una ricerca più intuitiva sul dispositivo, e dell'immancabile Circle to Search, che permette di cercare immagini e testo sullo schermo con un semplice gesto. OxygenOS 15 introduce anche AI Notes, con funzionalità di formattazione e trascrizione vocale, e AI Reply, che genera risposte contestualmente rilevanti nelle conversazioni. Tutto rigorosamente con il suffisso AI, come potete vedere.

L'app Google Gemini sarà poi integrata come assistente IA predefinito nei prossimi dispositivi OnePlus, offrendo funzionalità avanzate di scrittura, pianificazione e apprendimento. Gemini Live permetterà inoltre di interagire con l'assistente tramite comandi vocali.