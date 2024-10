Call of Duty: Black Ops 6 ha un problema con gli upscaler: DLSS, FSR e XeSS fanno più danni che altro

Pare che Call of Duty: Black Ops 6 - lo sparatutto di Activion pubblicato per tutti da oggi - pare avere un problema con tutti i principali upscaler , con conseguenti miglioramenti minimi delle prestazioni nonostante il rendering a risoluzioni più basse, secondo quanto riportato da un utente sul subreddit del gioco.

Il report approfondito dell'utente di Call of Duty: Black Ops 6

L'utente ha anche fornito alcuni risultati di benchmark da test condotti su due diverse configurazioni (12900h + 3070ti mobile, 9900k + 3080 desktop) per offrire una prova, mostrando un calo di prestazioni notevole con DLAA e FSR 3 Native abilitati. Altri utenti segnalano problemi di prestazioni simili, quindi sembra proprio che vi sia un problema reale in Call of Duty: Black Ops 6 e che non sia un singolo caso isolato.

Essendo un gioco incentrato sul competitivo, Call of Duty: Black Ops 6 non è particolarmente esigente in termini di requisiti di sistema quindi in molti potrebbero fare a meno di usare gli upscaler, tuttavia ottenere le migliori prestazioni possibili è estremamente importante, quindi si spera che gli sviluppatori risolvano questo problema il prima possibile per consentire agli utenti di PC di aumentare le prestazioni in modo adeguato con gli upscaler senza essere costretti a usare la frame generation.

Call of Duty: Black Ops 6 è ora disponibile su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One. Vi segnaliamo infine che Call of Duty: Black Ops 6 è primo su Steam, ma ci sono tante sorprese nella top 10 globale.