Call of Duty: Black Ops 6 è primo su Steam, ma ci sono tante sorprese nella top 10 globale

La top 10 globale di Steam è sempre un ottimo termometro del mercato attuale, quantomeno su PC. Ad esempio in questo momento troviamo primo Call of Duty: Black Ops 6 , ma ci sono anche diverse sorprese , che mostrano una certa vitalità della piattaforma. Successi duraturi o fuochi di paglia? Difficile dirlo, intanto sono tra i giochi più venduti su PC in questo momento.

Tante sorprese

Come detto, in prima posizione troviamo Call of Duty: Black Ops 6, che uscirà domani 25 ottobre. Quindi parliamo di un gioco attualmente ancora in prenotazione. Considerando la serie cui appartiene, una delle più forti del panorama videoludico attuale, non stupisce che stia lì. Più interessante è la presenza in classifica (quarta posizione) di Rivals of Aether II: disponibile da ieri è il seguito di un titolo molto amato. Oltre alle vendite, sta raccogliendo ottimi consensi dai giocatori. L'85% degli acquirenti di questo clone di Super Smash Bros. lo sta infatti gradendo, almeno stando alle recensioni lasciate finora.

La top 10 globale attuale di Steam

Altra sorpresa è Romance Of The Three Kingdoms 8 Remake che non solo si trova in quinta posizione, ma ha anche superato i 14.000 giocatori contemporanei. Pare che la gran parte del risultato derivi dal pubblico cinese, ma è comunque un risultato notevole per uno strategico come questo.

Infine, segnaliamo il ritorno in grande stile di Factorio, che è di nuovo in classifica sia con il gioco base, sia con l'espansione Space Age.

Una nota finale la merita la presenza di Monster Hunter Wilds in decima posizione, segno dell'amore dei giocatori per la serie di Capcom, considerando che all'uscita mancano ancora molti mesi (arriverà il 28 febbraio 2025).