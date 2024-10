I voti di Venom: The Last Dance sono online: vediamo le opinioni più estreme, tra positive e negative

Su Metacritic , invece, Venom: The Last Dance ha una media di 42 su 100, con 30 recensioni, di cui 4 positive, 19 medie e 7 negative.

Tramite Rotten Tomatoes il film a una percentuale pari al 38%, con 69 recensioni. Non è ancora presente una valutazione degli utenti (che di norma è ben più alta) in quanto il film non è ancora nelle sale.

I primi due film di Venom si sono rivelati un buon successo per Sony, ma certamente la stampa non ha mai apprezzato le pellicole e pare proprio che la cosa non sia cambiata con Venom: The Last Dance , l'ultimo film della serie con protagonista Tom Hardy.

Cosa pensa la stampa di Venom: The Last Dance

Tra i voti migliori troviamo ad esempio quello di Slant Magazine (75/100) che scrive: "con l'avanzare del film, aumenta costantemente la posta in gioco e la portata dell'azione, che non si trasforma in un'incomprensibile torbidezza in computer grafica quando si avvicina al culmine."

Screen Rant (70 /100) scrive invece "Venom: The Last Dance mostra cosa succede quando si lascia che un attore perfettamente inserito nel cast e un regista molto affezionato al personaggio si scatenino in un mondo di supereroi Marvel. Si ottiene un film un po' strano, molto sciocco e divertente."

Le opinioni direttamente opposte sono invece quelle del The Telegraph (20/100) che scrive "Come di norma capita agli ultimi balli, è la Macarena in forma di film.".

Il New York Post (25/100) dice invece "Il finale intende suscitare le nostre emozioni, e ne suscita una: il sollievo per la fine della storia."

The Wrap (37/100) dice invece "Un road trip a tema fuggitivi che funziona a malapena come road trip, o come film a tema fuggitivi, o come film."

Vi segnaliamo infine che Venom: The Last Dance sarà l'ultimo film della serie, ma Tom Hardy vuole essere Venom ancora.