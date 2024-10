PlayStation Store, Halloween: scopriamo le offerte migliori sui giochi PS4 e PS5

Halloween su PlayStation Store è ormai una tradizione consolidata, e anche quest'anno la notte delle streghe porta con sé un gran numero di offerte sui giochi PS4 e PS5 a tema horror. Valida fino alla notte fra l'1 e il 2 novembre, la promozione promette sconti fino all'80% e diversi titoli disponibili al prezzo più basso di sempre sulla piattaforma digitale Sony. Quali sono gli affari da non perdere? Dalla prima promozione in assoluto per Kunitsu-Gami: Path of the Goddess ai vari episodi della serie Resident Evil (immancabile in questo periodo!), dallo splendido soulslike Lies of P all'inquietante The Outlast Trials, ecco i nostri suggerimenti.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess Uno dei titoli più interessanti degli ultimi anni, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess mette insieme elementi action e strategici sullo sfondo di un'avventura fortemente ispirata al folklore e alle leggende giapponesi, anche le più inquietanti. Ebbene, grazie alle offerte di Halloween il gioco è entrato per la prima volta in promozione e potete averlo a 39,99€ anziché 49,99€, con uno sconto del 20%. Come diciamo spesso, si tratta di una riduzione introduttiva che non punta a svendere il prodotto, pubblicato appena tre mesi fa, bensì a fornire agli utenti un incentivo all'acquisto laddove sia presente già un certo tipo di interesse. Una spintarella, insomma, per catapultarci nelle atmosfere e nelle meccaniche di questo interessante e originale progetto targato Capcom. Nel gioco ci troveremo a esplorare il Monte Kafuku, un luogo sacro che però al calar del sole viene invaso da creature oscure e malvagie: dovremo contrastarle al comando di Soh, uno dei guerrieri evocati dalla sacerdotessa Yoshiro, coinvolgendo anche gli abitanti dei villaggi nella nostra battaglia e dando vita a scontri corali di grande spessore e spettacolarità. La sacerdotessa di Kunitsu-Gami: Path of the Goddess L'impianto confezionato in questo caso dagli sviluppatori riesce dunque a unire freschezza e solidità nell'ambito di un'esperienza che potrebbe senz'altro conquistarvi fin dalle prime battute: abbiamo parlato di questo e altro nella nostra recensione di Kunitsu-Gami: Path of the Goddess.

Lies of P Reinterpretazione oscura e inquietante de "Le Avventure di Pinocchio" di Carlo Collodi, Lies of P si trova decisamente a proprio agio fra le promozioni di Halloween. Il soulslike sviluppato da Round8 Games può infatti essere vostro a 35,99€ anziché 59,99€, a fronte di uno sconto del 40% che è finora il più consistente applicato al gioco su PlayStation Store. Uno sguardo agli scenari di Lies of P Soldi assolutamente ben spesi, e lo sapete già se avete letto la recensione di Lies of P: parliamo di un action RPG estremamente solido, caratterizzato da una direzione artistica impressionante e da un immaginario ricco di fascino, che unitamente ai tanti elementi mutuati dai vari soulslike va a comporre il quadro di un'esperienza coinvolgente, impegnativa e appassionante.