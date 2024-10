Factorio è tornato primo su Steam con il lancio dell'espansione Space Age e della versione 2.0

Tanto successo e tante novità

Quindi attualmente, guardando alla classifica globale di Steam troviamo Factorio in prima posizione e Factorio: Space Age in seconda. Da notare che entrambi sono venduti a prezzo pieno e che la classifica di Steam tiene conto dei ricavi prodotti e non delle copie vendute.

Parlando di giocatori contemporanei, Factorio ha raggiunto un picco di 91.801, che non aveva mai toccato prima. Da notare che stiamo parlando di un gioco amatissimo, capace di vendere milioni e milioni di copie nel corso degli anni, con ben il 95,59% di recensioni positive su Steam, delle quasi 200.000 scritte dagli utenti.

Anche Factorio: Space Age è stato accolto positivamente, con il 98% di recensioni positive per un giudizio complessivo Estremamente positivo. In questo caso le recensioni sono però ancora 2.000 circa.

Per quel che riguarda i contenuti, Space Age fa esattamente quello che dice: porta le meccaniche di costruzione e gestione delle fabbriche di Factorio nello spazio, aggiungendo diversi elementi caratteristici. La versione 2.0 di Factorio, invece, introduce dei robot più intelligenti, dei nuovi binari sopraelevati e tante novità legate ai diversi elementi di gioco. Insomma, è un'esperienza ancora più ricca.